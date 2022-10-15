ПАРЄ визнала Саакашвілі російським політв'язнем

У Раді Європи закликали припинити переслідування опозиціонерів та звільнити тих, хто наразі утримується, інформує ZN.ua.

ПАРЄ визнала Саакашвілі російським політв'язнем

Нещодавно, під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, на тлі масштабного ракетного обстрілу України, було ухвалено рішення про визнання російський режим терористичним. У резолюції ПАРЄ зазначається, що у РФ панує клімат посилення репресій, обмеження права і свободи людини та політичні переслідування.

Безпосередньо у пункті 7 йдеться про необхідність перегляду всіх справ та звільнення російських політв'язнів, як безпосередньо в країні, так і за її межами.

"Асамблея також закликає до перегляду справи інших політичних в'язнів, які виступають проти президента Путіна, в Російській Федерації та в інших країнах, та за їхнє звільнення, зокрема громадянина України та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі" - зазначається в документі.

Експрезидент Грузії вже відреагував на резолюцію і назвав її історичною. Проте Саакашвілі занепокоєний тим, що це завдає репутаційних втрат країні.



"Включення мене як особистого в'язня Путіна в історичну резолюцію Ради Європи - точний опис ситуації, але я не можу сказати, що я щасливий. Це шкодить міжнародній репутації Грузії, і я вважаю, що в цій складній ситуації Грузія потребує не більшого внутрішнього протистояння, а навпаки, консолідації та об'єднання" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі був затриманий по поверненню у Грузію ще 1 жовтня 2021 року. Проти експрезидента Грузії відкрили щонайменше чотири кримінальні справи.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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