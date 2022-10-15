ПАРЄ визнала Саакашвілі російським політв'язнем

Нещодавно, під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, на тлі масштабного ракетного обстрілу України, було ухвалено рішення про визнання російський режим терористичним. У резолюції ПАРЄ зазначається, що у РФ панує клімат посилення репресій, обмеження права і свободи людини та політичні переслідування.

Безпосередньо у пункті 7 йдеться про необхідність перегляду всіх справ та звільнення російських політв'язнів, як безпосередньо в країні, так і за її межами.

"Асамблея також закликає до перегляду справи інших політичних в'язнів, які виступають проти президента Путіна, в Російській Федерації та в інших країнах, та за їхнє звільнення, зокрема громадянина України та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі" - зазначається в документі.

Експрезидент Грузії вже відреагував на резолюцію і назвав її історичною. Проте Саакашвілі занепокоєний тим, що це завдає репутаційних втрат країні.

"Включення мене як особистого в'язня Путіна в історичну резолюцію Ради Європи - точний опис ситуації, але я не можу сказати, що я щасливий. Це шкодить міжнародній репутації Грузії, і я вважаю, що в цій складній ситуації Грузія потребує не більшого внутрішнього протистояння, а навпаки, консолідації та об'єднання" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі був затриманий по поверненню у Грузію ще 1 жовтня 2021 року. Проти експрезидента Грузії відкрили щонайменше чотири кримінальні справи.