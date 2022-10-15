Україна повністю відновила 15 інфраструктурних об’єктів, які РФ намагалася знищити – Зеленський

Українські фахівці вже повністю відновили роботу 15 об’єктів критичної інфраструктури, які російські окупанти намагалися зруйнувати масованими ракетними ударами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні .

Він розповів, що в різних регіонах ще продовжуються відновлювальні роботи після серії ворожих атак. У більшості областей уже було повернуто технічну можливість постачання електроенергії, але в частині міст і районів енергетикам досі доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

“15 об’єктів, які російські терористи хотіли знищити вже відновлені повністю. Відновимо усі інші”, – наголосив Зеленський.

Водночас, голова держави закликав українців не припиняти свідомо обмежувати споживання електрики в пікові години. За його словами, це все ще потрібно для того, щоб наша енергосистема зберігала стабільність, інформує ZN.ua .

“Це також елемент захисту нашої держави”, – зазначив президент.