"Полк Азов – ангели Маріуполя": у Києві відкрилася фотовиставка до дня 14 жовтня
14 жовтня у День захисників та захисників України на Софійській площі у Києві відкрилася фотовиставка, присвячена українським героям, захисникам Маріуполя.
Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
Фотовиставка, присвячена українцям, які віддали життя, обороняючи українське місто, називається "Полк "Азов" – ангели Маріуполя".
Найближчого місяця всі охочі можуть дізнатися більше про життя та вчинки українських військових окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 НГУ.
"Виставку відкривали родичі полеглих захисників, а також були присутні представники різних міністерств України. Багато відвідувачів дивилися на фотографії азовців, не стримуючи сліз. Вони підтримували сім'ї загиблих обіймами та теплими словами подяки за виховання справжніх героїв" , - йдеться на каналі МВС, інформує