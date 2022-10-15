"Полк Азов – ангели Маріуполя": у Києві відкрилася фотовиставка до дня 14 жовтня

14 жовтня у День захисників та захисників України на Софійській площі у Києві відкрилася фотовиставка, присвячена українським героям, захисникам Маріуполя.

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Фотовиставка, присвячена українцям, які віддали життя, обороняючи українське місто, називається "Полк "Азов" – ангели Маріуполя".

Найближчого місяця всі охочі можуть дізнатися більше про життя та вчинки українських військових окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 НГУ.