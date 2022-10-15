Українці зможуть їздити до Індонезії без віз

Кабмін ухвалив угоду про взаємне скасування візових вимог, інформує ZN.ua.

Українці зможуть їздити до Індонезії без віз
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Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією. Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Відтепер для громадян обох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, з’явилась можливість в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз.

Громадяни України зможуть знаходитись в Індонезії до 30 днів упродовж кожного візиту, громадяни Індонезії - до 30 днів протягом 60 днів.

На думку урядовців, така можливість сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація.

Про дату початку дії угоди в Кабміні пообіцяли повідомити додатково після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур індонезійською стороною.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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