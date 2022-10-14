Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні

Більше 800 людей 13 жовтня в Брюсселі зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні.

Серед учасників були українські біженці та діаспоряни, бельгійці та представники білоруської опозиції, інформує Апостроф .

"Таким чином українці відреагували на масові ракетні обстріли, погрози ядерною зброєю та проведення фейкових референдумів на окупованих територіях російською федерацією", - повідомляє учасниця акції Орнелла Остапенко.

Вони вимагали рішучої відповіді на порушення безпекової ситуації на європейському континенті, в саме:

• Поставляти Україні більшу кількість необхідного озброєння та ППО для захисту цивільного населення.

Організувати масштабні навчання для українських військових.

Повністю заборонити росіянам відвідувати усі країни-члени НАТО.

Натовп вигукував назви необхідного Україні озброєння: HIMARS, ABRAMS, LEOPARD.

О 17:53 того ж дня, на офіційному сайті НАТО було опубліковано новину, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії та НАТО посилить захист критичної інфраструктури, особливо підводної.

Організатори акції - ГО "Promote Ukraine". З початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони провели уже більше 40 акцій спільно з іншими організаціями в Бельгії.