Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні
Більше 800 людей 13 жовтня в Брюсселі зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні.
Серед учасників були українські біженці та діаспоряни, бельгійці та представники білоруської опозиції, інформує
"Таким чином українці відреагували на масові ракетні обстріли, погрози ядерною зброєю та проведення фейкових референдумів на окупованих територіях російською федерацією", - повідомляє учасниця акції Орнелла Остапенко.
Вони вимагали рішучої відповіді на порушення безпекової ситуації на європейському континенті, в саме:
• Поставляти Україні більшу кількість необхідного озброєння та ППО для захисту цивільного населення.
О 17:53 того ж дня, на офіційному сайті НАТО було опубліковано новину, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії та НАТО посилить захист критичної інфраструктури, особливо підводної.
Організатори акції - ГО "Promote Ukraine". З початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони провели уже більше 40 акцій спільно з іншими організаціями в Бельгії.