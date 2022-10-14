Системи NASAMS надійдуть в Україну вже цього місяця — Резніков

Військові вже завершують навчання.

Системи NASAMS надійдуть в Україну вже цього місяця — Резніков
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Вже цього місяця в Україну поставлять декілька перших установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Вже йде навчання наших фахівців. І вони будуть поставлені цього місяця», - заявив Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також він додав, що в жовтні від Німеччини надійде перша система ППО IRIS-II.

Говорячи про інші поточні потреби армії, зокрема зимову форму, міністр додав, що сьогодні вона вже постачається військовослужбовцям.

«У нас немає жодних проблем ні з виплатами, ні з амуніцією, ні, тим більше, із зимовою формою. Це надумані питання. Ми забезпечили велику кількість замовлень... На сьогодні зимова форма вже розвозиться командуванням сил логістики, якому Міністерство оборони за контрактом привезло відповідну кількість – це сотні тисяч комплектів. Жодних підстав переживати та нервувати, що комусь не вистачить немає», - запевнив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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