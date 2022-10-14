Більше 800 людей зібралися під штаб-квартирою НАТО з вимогами військової допомоги Україні.

Демонстрація проходила 13 жовтня в Брюсселі, Бельгія. Серед учасників були українські біженці та діаспоряни, бельгійці та представники білоруської опозиції.

«Таким чином українці відреагували на масові ракетні обстріли, погрози ядерною зброєю та проведення фейкових референдумів на окупованих територіях російською федерацією», - про це повідомляє учасниця акції Орнелла Остапенко.

Вони вимагали рішучої відповіді на порушення безпекової ситуації на европейському континенті, в саме:

• Поставляти Україні більшу кількість необхідного озброєння та ППО для захисту цивільного населення.

• Організувати масштабні навчання для українських військових.

• Повністю заборонити росіянам відвідувати усі країни-члени НАТО.

Натовп вигукував назви необхідного Україні озброєння: HIMARS, ABRAMS, LEOPARD.

О 17:53, того ж дня, на офіційному сайті НАТО було опубліковано новину, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії та НАТО посилить захист критичної інфраструктури, особливо підводної.

Організатори акції ГО “Promote Ukraine”. З початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони провели уже більше 40 акцій спільно з іншими організаціями в Бельгії.