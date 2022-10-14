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2022-10-14
Передавав окупантам дані про ЗСУ: 18-річний зрадник попався на гарячому
Співробітники служби безпеки викрили 18-річного агента Росії у Харківській області. Поплічника ворога було затримано "на гарячому".
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Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.
Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомогав ворогу за грошову винагороду.
Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Алексей Ионов, politeka.net