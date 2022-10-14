Передавав окупантам дані про ЗСУ: 18-річний зрадник попався на гарячому

Співробітники служби безпеки викрили 18-річного агента Росії у Харківській області. Поплічника ворога було затримано "на гарячому".

Про це інформує пресслужба СБУ.

Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ .

Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомогав ворогу за грошову винагороду.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.