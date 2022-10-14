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2022-10-14
Демілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографіка
Станом на 12 жовтня у Росії, яка замість ударів по військових об'єктах атакує мирні українські міста, залишилося 609 високоточних ракет. На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну їх було 1 844.
Таку статистику у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує
За даними Міноборони, у РФ залишилося:
- 124 ракети "Іскандер" (було 900),
- 272 "Калібра" (було 500),
- 213 ракет Х-101 та Х-555 (було 444).
"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія - терористична держава", - прокоментував ці дані Резніков.
Олена Руденко, Апостроф