Демілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографіка

Станом на 12 жовтня у Росії, яка замість ударів по військових об'єктах атакує мирні українські міста, залишилося 609 високоточних ракет. На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну їх було 1 844.

Таку статистику у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Апостроф.

За даними Міноборони, у РФ залишилося:

  • 124 ракети "Іскандер" (було 900),
  • 272 "Калібра" (було 500),
  • 213 ракет Х-101 та Х-555 (було 444).

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія - терористична держава", - прокоментував ці дані Резніков.


Олена Руденко, Апостроф





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