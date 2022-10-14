Подальша деокупація і забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.

Що обговорювали:

кроки з подальшого звільнення українських територій;

матеріально-технічне забезпечення військ, зокрема безперебійне постачання боєприпасів, і підготовку до зими;

подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ оперативних напрямків, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.