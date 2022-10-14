Глава МАГАТЕ помітив прогрес у створенні безпекової зони для Запорізької АЕС

На його думку, на даний час ситуацію на ЗАЕС «нестерпна», інформує ZN.ua.

Глава МАГАТЕ помітив прогрес у створенні безпекової зони для Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що його зусилля щодо переговорів у Києві та Москві наближають створення безпекової зони для Запорізької АЕС. Про це він написав у Twitter.

Хоча при цьому він назвав ситуацію на ЗАЕС «нестерпно».

"Прибуваю до Польщі нічним поїздом з України після інтенсивного тижня консультацій із Росією та Україною. Ми наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції нестерпна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", – йдеться у Twitter аргентинського дипломата вранці в п'ятницю.


Олена Середа, ZN.ua





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