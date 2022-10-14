Глава МАГАТЕ помітив прогрес у створенні безпекової зони для Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що його зусилля щодо переговорів у Києві та Москві наближають створення безпекової зони для Запорізької АЕС. Про це він написав у Twitter .

Хоча при цьому він назвав ситуацію на ЗАЕС «нестерпно».