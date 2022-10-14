Новостей.COM ⇒
2022-10-14
ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня — FT
Колаборанти вже готують до "вирішальної битви".
© Херсонська міська рада
Збройні сили України вже наступного тижня можуть звільнити з-під російської окупації Херсон та правий берег Дніпра. Про це пише Financial Times.
ЗМІ зазначають, що про це свідчить і заклик проросійських колаборантів "евакуювати" українців, які проживають в Херсоні та області, в Росію або Крим. Деякі аналітики вважають, що це підготовка до "вирішальної битви".
"Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське Міністерство оборони, що стало найбільшим поступом України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви у лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра", - підсумувало ЗМІ, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua