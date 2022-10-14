ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня — FT

Збройні сили України вже наступного тижня можуть звільнити з-під російської окупації Херсон та правий берег Дніпра. Про це пише Financial Times.

ЗМІ зазначають, що про це свідчить і заклик проросійських колаборантів "евакуювати" українців, які проживають в Херсоні та області, в Росію або Крим. Деякі аналітики вважають, що це підготовка до "вирішальної битви".