ЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – Генштаб

Українські бійці завдали ударів по району залізничної станції у місті Антрацит Луганської області та, за попередніми даними, знищили суттєву частину російської зброї і техніки, яку окупанти намагалися доставити в зону бойових дій залізницею. Наразі Генеральний штаб ЗСУ уточнює обсяги й характер пошкоджень, яких зазнав ворог, йдеться у вечірньому зведенні .

Також було з'ясовано, що наші захисники ліквідували значну кількість особового складу військ РФ у результаті ефективного вогневого ураження їхніх позицій у районах Хлібодарівки Донецької області, Токмака Запорізької та Токарівки Херсонської протягом попередніх днів. Російська армія втратила 150 солдатів загиблими й близько 100 пораненими, а також три своїх ЗРК С-300 і до десяти одиниць бойової техніки й іншого озброєння.

За п'ятницю, 14 жовтня, українська авіація завдала ударів ще по 12 районах зосередження ворожої зброї і техніки, а також уразила один зенітно ракетний комплекс агресора.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ накрили вогнем три пункти управління загарбників, три склади з боєприпасами і вісім місць скупчення їхніх військових, озброєння та техніки.