ЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – Генштаб

Крім того, під вогонь наших воїнів потрапили ще три склади боєприпасів, ракетні комплекси та інша техніка загарбників, інформує ZN.ua.

ЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські бійці завдали ударів по району залізничної станції у місті Антрацит Луганської області та, за попередніми даними, знищили суттєву частину російської зброї і техніки, яку окупанти намагалися доставити в зону бойових дій залізницею. Наразі Генеральний штаб ЗСУ уточнює обсяги й характер пошкоджень, яких зазнав ворог, йдеться у вечірньому зведенні.

Також було з'ясовано, що наші захисники ліквідували значну кількість особового складу військ РФ у результаті ефективного вогневого ураження їхніх позицій у районах Хлібодарівки Донецької області, Токмака Запорізької та Токарівки Херсонської протягом попередніх днів. Російська армія втратила 150 солдатів загиблими й близько 100 пораненими, а також три своїх ЗРК С-300 і до десяти одиниць бойової техніки й іншого озброєння.

За п'ятницю, 14 жовтня, українська авіація завдала ударів ще по 12 районах зосередження ворожої зброї і техніки, а також уразила один зенітно ракетний комплекс агресора.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ накрили вогнем три пункти управління загарбників, три склади з боєприпасами і вісім місць скупчення їхніх військових, озброєння та техніки.


Максим Царук, ZN.ua





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