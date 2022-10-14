Не залишилося навіть стін: знищено базу росгвардії у Білгороді, фото

14 жовтня стало відомо про потужний приліт на базу біля Бєлгорода в рф, де перебував підрозділ Росгвардії.

Інформацію оприлюднив Юрій Мисягін, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Мисягін опублікував відео, на якому видно вражаючі наслідки пожежі, яка відбулась після прильоту невідомого об'єкта. Помітно, що будівля вигоріла повністю - не залишилось стін, залишились тільки металеві основи армійських ліжок.

Коли камера дещо розвертається, у кадр потрапляє велике похідне шатром: можливо, там зараз перебувають росгвардійці, які вижили після удару.

Один з росвоєнкорів повідомив у Telegram, що удар по базі Росгвардії дійсно відбувся. Росіянин зазначає, що база розташовувалась неподалік від села Октябрського на Білгородщині. А невідомий об'єкт нібито прибув з українського села Козача Лопань.

Крім того уточнюються дані щодо постраждалих:

загинуло - 3 ос.;

поранено - 14 осіб.

Крім повідомлень воєнкора наразі немає офіційних підтверджень інформації щодо надзвичайної ситуації. Тому поки що невідомо, чи дійсно є загиблі та поранені.

Зазначимо, відстань від Октябрського до Козачої Лопані - біля 14 км.