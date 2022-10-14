Росія направляє до Білорусі війська для розгортання «регіонального угруповання»

У Білорусі продовжують стверджувати, що «захищаються від загроз із Заходу», інформує ZN.ua.

Росія направляє до Білорусі війська для розгортання «регіонального угруповання»
© Міноборони РФ

Найближчими днями до Білорусі почнуть прибувати російські військові, які входять до складу спільного російсько-білоруського угруповання військ, повідомив заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі полковник Віктор Тумар .

«Вважаю за необхідне відзначити, що буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угрупування військ (сил)» , - заявив Тумар.

З новоприбулими проводитимуться заняття з бойової підготовки, спрямовані на «підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави», заявив офіцер.

Створення Регіонального угруповання військ Тумар назвав «винятково оборонним проєктом», нібито спрямованим на «захист Білорусі від загроз, що походять від Польщі та країн Балтії».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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