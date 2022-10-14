Путін не шкодує про напад на Україну: «Ми отримали б це пізніше, тільки в гірших для нас умовах»

Водночас він засмутився, що недавня атака на українські міста була недостатньо вдалою, інформує ZN.ua.

Путін не шкодує про напад на Україну: «Ми отримали б це пізніше, тільки в гірших для нас умовах»
© Офіційний сайт Кремля

Президент РФ Владімір Путін заявив, що не шкодує про початок війни в Україні, яку він називає "спеціальною військовою операцією".

«Я хочу, щоби було зрозуміло. Те, що відбувається сьогодні, м'яко кажучи, малоприємне, але все те саме ми отримали б трохи пізніше, тільки в гірших для нас умовах. Тож ми діємо правильно та своєчасно», - сказав Путін на пресконференції за підсумками візиту до Казахстану.

При цьому він додав, що поки що не бачить необхідності в масованих ударах по Україні, додавши, що з 29 українських об'єктів «сім не було вражено так, як це планувалося Міністерством оборони».

«Наразі немає потреби масованих ударів. Нині інші завдання стоять. Ну, а там видно буде», - додав він, стверджуючи, що «завдання знищити Україну Росія не має».

Відповідаючи на запитання, чи можливе введення військ НАТО на територію України, він заявив, що це дуже небезпечний крок.

«Введення якихось військ у прямий зіткнення та пряме зіткнення з російською армією – дуже небезпечний крок, який може призвести до глобальної катастрофи. Сподіваюся, що розуму у тих, хто говорить про це, вистачить для того, щоб подібних небезпечних кроків не робити», - сказав Путін.


Ірина Знась, ZN.ua





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