Україні необхідно змінити структуру влади — конституціоналіст США

Треба говорити про широкий громадянський рух на підтримку конституційних змін, наголошує Девід Вільямс, інформує ZN.ua.

Україні необхідно змінити структуру влади — конституціоналіст США
© Офіс президента

Якщо українці хочуть фундаментально змінити свою державу на краще, необхідно змінювати структуру влади в країні, вважає керівник Центру конституційної демократії Університету Індіани Девід Вільямс, про що він розказав у інтерв’ю Інні Ведерніковій «Головне — пам’ятати, за що ви воюєте».

«Щоб змінити структуру влади в демократичній країні, потрібно змінити Конституцію. І тут я маю на увазі не якісь точкові зміни, я говорю про засадниче переформатування структури влади, з якою Україна жила з початку незалежності», — пояснює конституціоналіст.

Він нагадав, що планував з колегами провести у березні велику конференцію в Україні про українське майбутнє, про майбутній конституційний устрій.

«Науковці, з якими я контактую, мали започаткувати «Білу книгу» про конституційні зміни в Україні. Звісно, в березні було не до того. Але зараз я відчуваю, що настав час повертатися до цієї розмови, наразі треба говорити не тільки про війну, а й про українське майбутнє», — каже Вільямс.

Він підкреслив, що на даному етапі важливо пам’ятати, за що ми воюємо: «Це ж не тільки війна за кордони. Путін напав на Україну не тільки тому, що хоче відкусити частину територій. Це війна за ідею й за цінності. Це війна за сенси. І ви справді стоїте на боці гуманності, на боці демократії, на боці свободи. І тому Захід вам допомагає. Треба пам’ятати також, що допомагає нам вигравати цю війну. Не забути це після перемоги, коли буде спокуса повернутися в корупцію і кумівство. Спробуйте зберегти в пам’яті те, що вас зробило такими, якими захоплюється весь світ».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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