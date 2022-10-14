Окупанти знову обстріляли Харківщину, постраждало восьмеро людей — голова ОВА

Серед поранених двоє підлітків.

Окупанти знову обстріляли Харківщину, постраждало восьмеро людей — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Олег Синєгубов/Telegram

Протягом минулої доби, 13 жовтня, війська РФ продовжували терор мирного населення Харківщини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, вчора ввечері близько 21:00 загарбники завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення», - повідомив Синєгубов.

Крім того, минулої доби війська РФ масовано обстрілювали м. Куп'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено три магазини та торговий павільйон, також сталися пожежі.

Зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано шість людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. А в Ізюмському районі поранення внаслідок ворожих обстрілів отримав ще один хлопець 16 років.

Крім того, за словами голови ОВА, в області триває розмінування, за добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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