Півтисячі окупантів та 17 дронів за добу: озвучено втрати росіян за 13 жовтня

Йде 234-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 64 300 російських військових. Лише минулої доби ліквідовано 500 загарбників, знищено 10 танків, 17 дронів та багато іншої ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,

танків ? 2 521 (+10) од.,

бойових броньованих машин ? 5 172 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 566 (+10) од.,

РСЗВ – 362 (+5) од.,

засобів ППО ? 186 (+3) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів – 240 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилатих ракет ? 316 (+0),

кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 944 (+9) од.,

спеціальної техніки – 142 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.