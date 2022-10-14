Контртерористичні заходи в Білорусі: Лукашенко та КДБ заперечують слова один одного

Схоже, в країні не визначились, чи хотіли оприлюднювати цю інформацію, інформує ZN.ua.

Контртерористичні заходи в Білорусі: Лукашенко та КДБ заперечують слова один одного
© Сайт Президента Республики Беларусь

Президент Білорусі Аляксандр Лукашенко підтвердив запровадження в Білорусі контртерористичних заходів «у зв'язку із загостренням периметру кордонів».

«Запроваджено у зв'язку із загостренням ситуації по периметру наших кордонів. Згідно з документами, які у нас на цей випадок передбачені у союзі Білорусі та Росії. Це давно прописано: у зв'язку із загостренням введемо режим такої підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзної угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації», - заявив він журналістам у Астані, де приймає участь у саміті СШД.

Натомість у Комітеті державної безпеки заявляють, що в країні не вводили режиму контртерористичної операції.

«На території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, що розповсюджується в інтернеті, має недостовірний характер», - заявило джерело державного білоруського агентства «Белта» в КДБ.

У силовому відомстві кажуть, що в країні насправді «проводяться планові навчальні заходи з підтримки високого рівня готовності суб'єктів боротьби з тероризмом».


Ірина Знась, ZN.ua





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