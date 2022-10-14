"Ми і близько не мріяли": Україна почала отримувати критично важливе озброєння

"Ми і близько не мріяли": Україна почала отримувати критично важливе озброєння

Російський масований ракетний удар по містах України суттєво вплинув на рішення, які були ухвалені на зустрічі в форматі "Рамштайн".

Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович. Він наголосив, що після того, як Путін обстріляв Україну ракетами, у світі відбуваються титанічні зміни.

Арестович зазначив, що, навіть судячи з різних уривків, Україна отримає машини розмінування, протидронове обладнання та системи протиповітряної оборони.

"Золотий збройовий дощ, який на нас посипався впродовж двох днів, ми й близько не мріяли",– сказав радник голови ОПУ.

Олексій Арестович

Адже, наголосив він, Захід заговорив про створення інтегрованої системи ППО з комплексами різної дальності, об'єднаних в єдину систему. А Франція заявила про намір поставити нам ППО, хоч дуже довго навіть не хотіла йти на ці розмови.

"Нам уже називають 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлені. Воно, звісно, не 60, як би хотілося, але вже й це добре. Тому що NASAMS – це дуже сучасний комплекс, такі прикривають Білий дім",– зауважив Арестович.

За словами радника голови ОПУ, Франція також продовжить давати нам САУ CAESAR, бронетранспортери та боєприпаси до артилерії.


Алексей Ионов, politeka.net





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