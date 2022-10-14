"Це було очікувано": у росіян почалися серйозні проблеми з іранськими дронами, подробиці

"Це було очікувано": у росіян почалися серйозні проблеми з іранськими дронами, подробиці

З іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 у росіян почали виникати проблеми у вигляді дефіциту.

Про це, як пише Politeka.net, розповів Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

«Використання Shahed-131 вже більш ніж очевидне. Номер 431, іранська копія китайського двигуна MDR-208, який у свою чергу був скопійований з англійського AR731 - все це дійсно говорить, що росія стала використовувати менші БПЛА. У принципі це було очікувано, адже Shahed-136 серійно не вироблявся в Ірані, а є кустарним, дрібносерійним виробництвом дронів», - зазначив Коваленко.

За словами військового експерта, не встигла перша сотня цих БПЛА вичерпувати свою нумерацію від 200 до 299, як з'явилася наступна партія №431.

«Причому зовсім іншого типу», - наголосив Коваленко.

Оглядач «ІС» також нагадав про слова президента Володимира Зеленського щодо замовлення росією у Ірану 2,4 тис дронів.

«Але, скажу вам так, замовити це одне, а отримати замовлення у країни, яка кожен дрон збирає вручну – це зовсім інше. Ось уже й використовують росіяни дрони, з меншою бойовою частиною та зовсім іншого типу», - пояснив експерт.

Також Коваленко повідомив, що Росія вже використовує в Україні кілька типів іранських БПЛА. Shahed-136, Mohajer-6, Yasir та Ababil-2, а тепер уже й Shahed-131.

«Україна не просто утилізує "другу" армію у світі, а й усіх її союзників. Наприклад, Іран», - наголосив експерт.

Додамо, тим часом секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе.

"Щодо "шахідів". На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість "шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші задіяні в цьому процесі підрозділи досягає вже 85-90%, залежно від дня. Вони їх запускають багато", – пояснив він.


Катерина Петренко, politeka.net





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