Ядерні бомбардувальники РФ зафіксовано біля кордону Норвегї: як це пов’язано з Україною

Супутниковий знімок показує, що на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири - Ту-95

РФ перекинула низку своїх бомбардувальників із ядерними зарядами біля кордону Норвегії. Йдеться про військову базу Оленья на Кольському півострові, пише Faktisk. У норвезькому медіа припускають, що причиною їх передислокації може бути ядерний шантажем Росії через відсутність успіхів на фронті у війні проти України.

Супутниковий знімок за 7 жовтня показує, що на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири - Ту-95. За два дні Planet Labs зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

Розташування стратегічних бомбардувальників на Оленьє незвичайне, тому що зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути пов'язані з традиційними осінніми навчаннями "Гром", але допускають і наявність у них елемента ядерного стримування, а відтак - складової ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.

Востаннє російське ядерне навчання "Гром" відбулося у лютому 2022 року - менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вони однозначно були попередженням Заходу, щоби він не втручався", - каже норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага.


Оксана Коваль, ZN.ua





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