Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії наразі залишилося від 25% до 28% високоточних ракет від кількості, яка у них було до 24 лютого. Та під час ефіру на Радіо НВ він застеріг, що в окупантів є багато ракет радянських зразків.

"Цей час (коли окупанти не зможуть користуватися високоточними ракетами - ред.) уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт, - розповів Данілов. - Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого".

Він зауважив, що в Росії є ще радянські ракети, в тому числі й С-300. Та їх теж на багато менше, ніж до початку вторгнення.