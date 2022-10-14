У Росії продовжують палати військкомати: карта підпалів за 13 жовтня

У Росії на тлі повномасштабної війни з Україною, а також "часткової" мобілізації, продовжують палати військкомати.

Видання "Медіазона" опублікувало карту підпалів за середу, 13 жовтня, інформує Апостроф.

Станом на сьогоднішній день було зафіксовано 67 випадків підпалів військкоматів.

Варто зазначити, що сюди включені не лише військкомати, а й інші адміністративні будівлі, включаючи управління ФСБ, МВС та Росгвардії, а також офіси КПРФ та "Єдиної Росії".

Крім цього, у дослідженні йдеться про те, що атаки відбуваються за допомогою інших способів. Наприклад, обстрілу з пневматики або метання цегли у вікна. Однак це відбувається вкрай рідко.


Євген Устименко, Апостроф





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