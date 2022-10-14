У Росії продовжують палати військкомати: карта підпалів за 13 жовтня

У Росії на тлі повномасштабної війни з Україною, а також "часткової" мобілізації, продовжують палати військкомати.

Видання "Медіазона" опублікувало карту підпалів за середу, 13 жовтня, інформує Апостроф .

Станом на сьогоднішній день було зафіксовано 67 випадків підпалів військкоматів.

Варто зазначити, що сюди включені не лише військкомати, а й інші адміністративні будівлі, включаючи управління ФСБ, МВС та Росгвардії, а також офіси КПРФ та "Єдиної Росії".

Крім цього, у дослідженні йдеться про те, що атаки відбуваються за допомогою інших способів. Наприклад, обстрілу з пневматики або метання цегли у вікна. Однак це відбувається вкрай рідко.