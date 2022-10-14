Південна Корея вперше за п'ять років запровадила санкції проти КНДР

Південна Корея внесла 15 осіб і 16 установ Північної Кореї до свого «чорного списку» в рамках перших односторонніх санкцій проти Пхеньяна за майже п’ять років у відповідь на розвиток ядерної загрози КНДР , а також на запуски балістичних ракет, які останнім часом почастішали. Про це повідомляє Yonhap .

Санкційний список включає посадових осіб фірм і організацій, пов'язаних з ракетною програмою Північної Кореї, а також тих, хто бере участь у закупівлях зброї масового знищення.

«Ми рішуче засуджуємо Північну Корею за те, що останнім часом вона влаштувала серію ракетних провокацій з безпрецедентною частотою та погрожує використовувати проти нас тактичну ядерну зброю», - заявили в МЗС Південної Кореї.

Нові санкції запроваджуються в той момент, коли КНДР посилила напруженість на півострові серією провокаційних ракетних запусків останніми тижнями. Крім того, зросли побоювання, що вона незабаром може провести ядерне випробування.

Південна Корея запровадила санкції проти КНДР вперше за останні п’ять років. МЗС Південної Кореї заявило, що розгляне можливість застосування додаткових санкцій проти Пхеньяна, якщо будуть подальші провокації.

«Останні односторонні санкції мають важливе значення, оскільки (такий захід) було вжито вперше за п'ять років, і це ще не кінець. Ми плануємо запровадити додаткові односторонні санкції проти провокацій Північної Кореї та обговорити шляхи підвищення ефективності санкцій у тісній координації зі Сполученими Штатами, Японією, Австралією, ЄС та іншими союзниками», - сказав журналістам представник міністерства.

До санкційного списку входять представники Korea Ryonbong General Corp., відомої як оборонний конгломерат, що спеціалізується на закупівлях для оборонної промисловості Північної Кореї, і Другої академії природничих наук, тепер відомої як Академія національної оборонної науки, яка відповідає за розвиток балістичних ракет і ядерної зброї.

Також під санкції потрапили Міністерство ракетної промисловості, Hapjanggang Trading Corp., Korea Rounsan Trading Corp., Морська адміністрація Північної Кореї та Міністерство нафтової промисловості КНДР .