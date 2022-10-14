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2022-10-14
ЗСУ ліквідували пів тисячі російських військових та три ворожі системи ППО
Найважче ворогові на бахмутському та краматорському напрямках, інформує
Учора ЗСУ ліквідували 500 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога зросли до 64 300 "двохсотих". Про це повідомляє
Загальні втрати ворога станом на 14 жовтня:
- танків ? 2521 (+10) од,
- бойових броньованих машин ? 5172 (+5) од,
- артилерійських систем – 1566 (+10) од,
- РСЗВ – 362 (+5) од,
- засоби ППО ? 186 (+3) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
- крилаті ракети ? 316 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
- спеціальна техніка ? 142 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua