ЗСУ мають нові успіхи у контрнаступі: актуальна карта війни в Україні

У окремих районах фронту оборона та військові позиції російських окупантів посипалися, як картковий будиночок, просування росіян на Донбасі помітно сповільнюється. Причина у великій кількості втрат, відсутності бойового досвіду та низькому моральному дусі у лавах окупантів.

Такі висновки оприлюднює американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Апостроф .

Минулої доби ЗСУ досягли певних успіхів на північно-східному напрямку Харківщини — поряд зі Сватовим. У районі населеного пункту Крохмальне російські військові здалися в полон. За неперевіреною інформацією, українцям вдалося взяти під контроль ще кілька сіл, серед яких Берестове, Піщане та Табаївка.

Російські військові проводять різні оборонні дії поряд із Кремінною. Незважаючи на їхні спроби довести, що вони контролюють весь район — у напрямку Сватова та Рубіжного, це більше виглядає на ведення війни "на словах", зазначили аналітики.

На Донеччині тривають наземні атаки ворога, який має часткові успіхи на південних підступах до Бахмута. Водночас українські військові відбили атаки окупантів під Бахмутським, Іванградом та Озарянівкою.

Росіяни завдавали ударів по Мар'їнці під Донецьком. Ймовірно, вони планують продовжувати бої на західному напрямку під Донецьком та готувати наступ біля Невельського району.