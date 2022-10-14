Україна може отримати від партнерів новий вид ППО — Резніков

Поки що він відмовляється називати цю систему. Міністр пообіцяв зробити це, коли країни вже дадуть зобов'язання про її постачання, інформує ZN.ua.

Україна може отримати від партнерів новий вид ППО — Резніков
© Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна може отримати від партнерів новий вид систем протиповітряної оборони. Під час брифінгу за підсумками шостої зустрічі в форматі "Рамштайн" він зауважив, що США вже підтримали такий крок.

"Ми знайшли одну систему (ППО - ред.), яка у них є в наявності. Ми вивчали, чи є реалістичним цей план, чи є ця система в достатній кількості в різних країнах, у якій кількості боєприпасів. Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу, я направив офіційні звернення моєму колезі Ллойду Остіну. І вчора на зустрічі в Рамштайні це вже обговорювалося на серйозному рівні", – сказав Резніков.

На зустрічі "Рамштайну" українська сторона почула, що такий варіант можливий. А інші країни нарешті дізналися про наші потреби та запити, які підтримують Штати.

"Це найголовніше – сигнал від американської сторони прозвучав, що потрібно максимально швидко посилювати ППО України. Не лише NASAMS і не лише IRIS-T. Різного рівня, різних щаблів. Думаю, найближчими тижнями ми будемо розуміти, що це спрацює", – сказав глава Міноборони.

Резніков зазначив, що українцям розкажуть, про яку саме систему йде мова, коли партнери дадуть зобов'язання про її постачання.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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