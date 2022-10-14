Україна може отримати від партнерів новий вид ППО — Резніков
Поки що він відмовляється називати цю систему. Міністр пообіцяв зробити це, коли країни вже дадуть зобов'язання про її постачання, інформує
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна може отримати від партнерів новий вид систем протиповітряної оборони. Під час
"Ми знайшли одну систему (ППО - ред.), яка у них є в наявності. Ми вивчали, чи є реалістичним цей план, чи є ця система в достатній кількості в різних країнах, у якій кількості боєприпасів. Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу, я направив офіційні звернення моєму колезі Ллойду Остіну. І вчора на зустрічі в Рамштайні це вже обговорювалося на серйозному рівні", – сказав Резніков.
На зустрічі "Рамштайну" українська сторона почула, що такий варіант можливий. А інші країни нарешті дізналися про наші потреби та запити, які підтримують Штати.
"Це найголовніше – сигнал від американської сторони прозвучав, що потрібно максимально швидко посилювати ППО України. Не лише NASAMS і не лише IRIS-T. Різного рівня, різних щаблів. Думаю, найближчими тижнями ми будемо розуміти, що це спрацює", – сказав глава Міноборони.
Резніков зазначив, що українцям розкажуть, про яку саме систему йде мова, коли партнери дадуть зобов'язання про її постачання.