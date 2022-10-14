З початку війни ЗСУ деокупували вже 1 620 населених пунктів — ОП

Відновлювальні роботи тривають.

З початку війни ЗСУ деокупували вже 1 620 населених пунктів — ОП
© Офіс президента

Українські захисники деокупували вже 1 620 населених пунктів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, продовжуються відновлювальні роботи. Зокрема, у Сумській області відновлено 1 024 об'єкти, у Запорізькій області - 1 147 об'єктів, у Миколаївській - 1 804 об'єкти.

Він також нагадав, що цього тижня головною мішенню ворожих атак стали об’єкти інфраструктури України. Зокрема, загарбники пошкодили деякі енергетичні об’єкти.

В ОП закликали до розумного споживання електроенергії та тепла.

«Просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - з 8:00 до 11:00 години і ввечері - з 17:00 до 23:00», - наголосив Тимошенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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