G7 офіційно прийняла умови України: "Такою мовою Захід з росією ще не розмовляв"
Після перемоги України буде сформовано нову систему колективної безпеки - Велику Вісімку.
"Велика Вісімка матиме вигляд у новому складі - G7+ Україна. Таке відчуття, що президент Зеленський проводив селекторну нараду. Тільки не зі своїми губернаторами, а з лідерами країн Заходу.
На переговорах вперше було сказано, що "ми вважаємо путіна та росію відповідальною за скоєні злочини і вони понесуть покарання". Саме росія в такій риториці використовувалася вперше.
Але найважливіший пункт там – згода з планом світу Зеленського, представлена ??на цій Великій Вісімці.
Зараз маса розмов про якихось непроханих посередників. Хто тільки не лізе – Маски, Трампи, Папи Римські.
Так ось, заява G7 - прийняття умов Зеленського: повне відновлення територіальної цілісності України, гарантії безпеки України в післявоєнний період (воно ж вступ до НАТО), відновлення української економіки зокрема за рахунок репарацій від держави-агресора та покарання всіх російських військових злочинців.
Такою мовою офіційний Захід з росією не розмовляв", - відзначив Піонтковський.