G7 офіційно прийняла умови України: "Такою мовою Захід з росією ще не розмовляв"

Після перемоги України буде сформовано нову систему колективної безпеки - Велику Вісімку.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський.

"Велика Вісімка матиме вигляд у новому складі - G7+ Україна. Таке відчуття, що президент Зеленський проводив селекторну нараду. Тільки не зі своїми губернаторами, а з лідерами країн Заходу.

На переговорах вперше було сказано, що "ми вважаємо путіна та росію відповідальною за скоєні злочини і вони понесуть покарання". Саме росія в такій риториці використовувалася вперше.

Але найважливіший пункт там – згода з планом світу Зеленського, представлена ??на цій Великій Вісімці.

Зараз маса розмов про якихось непроханих посередників. Хто тільки не лізе – Маски, Трампи, Папи Римські.

Так ось, заява G7 - прийняття умов Зеленського: повне відновлення територіальної цілісності України, гарантії безпеки України в післявоєнний період (воно ж вступ до НАТО), відновлення української економіки зокрема за рахунок репарацій від держави-агресора та покарання всіх російських військових злочинців.

Такою мовою офіційний Захід з росією не розмовляв", - відзначив Піонтковський.