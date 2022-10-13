Авіація ЗСУ за добу уразила 13 місць зосередження озброєння та техніки армії РФ – Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів по місцях зосередження озброєння та військової техніки противника, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Підтверджено ураження понад 13 цілей, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вісім БпЛА. Шість із них - іранські Shahed-136.

Також наші ракетні війська і артилерія протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів.