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2022-10-13
Авіація ЗСУ за добу уразила 13 місць зосередження озброєння та техніки армії РФ – Генштаб
Противник щоденно зазнає втрат, підкреслюють у Генштабі, інформує
© Волинське Агентство Розслідувань
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів по місцях зосередження озброєння та військової техніки противника,
Підтверджено ураження понад 13 цілей, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вісім БпЛА. Шість із них - іранські Shahed-136.
Також наші ракетні війська і артилерія протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів.
Анастасія Дейна, ZN.ua