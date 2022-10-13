Військові ППО збили п'ять російських ракет на заході й півдні України

Загарбники знову намагалися атакувати критичну інфраструктуру, інформує ZN.ua.

Військові ППО збили п'ять російських ракет на заході й півдні України
Фото ілюстративне
© Українська служба інформації

Військовослужбовці українських сил протиповітряної оборони у четвер, 13 жовтня, знищили чотири крилаті ракети російських окупантів у небі над західною частиною України. Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, ворожі війська випустили ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, укотре намагаючись вразити об’єкти критичної інфраструктури на заході нашої держави.

“Росіяни продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично-важливої інфраструктури... Це свідчить тільки про одне – Росія налякана… Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо”, – підсумували в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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