Військові ППО збили п'ять російських ракет на заході й півдні України

Військовослужбовці українських сил протиповітряної оборони у четвер, 13 жовтня, знищили чотири крилаті ракети російських окупантів у небі над західною частиною України. Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ у Facebook .

Як зазначається, ворожі війська випустили ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, укотре намагаючись вразити об’єкти критичної інфраструктури на заході нашої держави.

“Росіяни продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично-важливої інфраструктури... Це свідчить тільки про одне – Росія налякана… Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо”, – підсумували в повідомленні.