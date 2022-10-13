Новий обмін полоненими відбувся: скільки Героїв повернулися додому, фото

Новий обмін полоненими відбувся: скільки Героїв повернулися додому, фото

Сьогодні, 13 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну вдалося повернути 20 військових.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — 14 військових ЗСУ, чотири бійці ТРо, нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

За словами Єрмака, декого із захисників росіяни утримували в Оленівці, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

«Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти», — розповів очільник ОП.


Алексей Ионов, politeka.net





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