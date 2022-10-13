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2022-10-13
Названо попередню причину падіння винищувача МіГ-29 на Вінниччині
За добу пілот встиг знищити п’ять ворожих «Шахидів».
© https://armyinform.com.ua/
Попередньо, причиною падіння українського винищувача МіГ-29 на Вінниччині стало пошкодження кабіни пілота уламком збитого іранського безпілотника Shahed-136, повдіомили у Державному бюро розслідувань.
«Військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового Shahed-136, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака», - розповідають слідчі.
Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, пілот скерував літак у поле, а сам катапультувався. Пілот ушпиталений, потерпілих серед населення немає.
Слідчі дії тривають, призначені відповідні експертизи.
Ольга Чекіс, ZN.ua