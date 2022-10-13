Названо попередню причину падіння винищувача МіГ-29 на Вінниччині

Попередньо, причиною падіння українського винищувача МіГ-29 на Вінниччині стало пошкодження кабіни пілота уламком збитого іранського безпілотника Shahed-136, повдіомили у Державному бюро розслідувань.

«Військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового Shahed-136, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака», - розповідають слідчі.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, пілот скерував літак у поле, а сам катапультувався. Пілот ушпиталений, потерпілих серед населення немає.

Слідчі дії тривають, призначені відповідні експертизи.