Названо попередню причину падіння винищувача МіГ-29 на Вінниччині

За добу пілот встиг знищити п’ять ворожих «Шахидів».

Названо попередню причину падіння винищувача МіГ-29 на Вінниччині
© https://armyinform.com.ua/

Попередньо, причиною падіння українського винищувача МіГ-29 на Вінниччині стало пошкодження кабіни пілота уламком збитого іранського безпілотника Shahed-136, повдіомили у Державному бюро розслідувань.

«Військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового Shahed-136, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака», - розповідають слідчі.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, пілот скерував літак у поле, а сам катапультувався. Пілот ушпиталений, потерпілих серед населення немає.

Слідчі дії тривають, призначені відповідні експертизи.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідкаТрофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі
В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»
Понад 300 окупантів та десятки одиниць техніки: названо втрати ворога за добуПонад 300 окупантів та десятки одиниць техніки: названо втрати ворога за добу
ООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причинуООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причину
Росію не можуть витурити з ООН: названо дві причиниРосію не можуть витурити з ООН: названо дві причини
Єлизавета II: названо причину смерті королеви АнгліїЄлизавета II: названо причину смерті королеви Англії
Чергова зустріч формату «Рамштайн»: названо датуЧергова зустріч формату «Рамштайн»: названо дату
Шольц назвав причину, чому не дає Україні танкиШольц назвав причину, чому не дає Україні танки
У Німеччині вигадали нову причину, аби аргументувати непостачання Україні танківУ Німеччині вигадали нову причину, аби аргументувати непостачання Україні танків
Названо регіони, які взимку житимуть без опаленняНазвано регіони, які взимку житимуть без опалення
Последние новости
Подгружаем последние новости