Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде

Там закликали інші країни також пришвидшити постачання допомоги нам, інформує ZN.ua.

Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде
© Википедия

Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги для України. Відправляємо зимове спорядження, техніку і боєприпаси в Україну. Ми швидко їх доставимо, - обіцяє Каллас. - Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру".

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.

We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.

Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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