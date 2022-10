Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде

Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги для України. Відправляємо зимове спорядження, техніку і боєприпаси в Україну. Ми швидко їх доставимо, - обіцяє Каллас. - Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру".