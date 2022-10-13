Мінус 33 безпілотники та 420 окупантів за добу: зведення по втратам ворога

Уже 232 дні Україна виборює своє право на незалежність та жене геть окупантів з рідної землі – всього за добу було ліквідовано 420 рашистів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • танків ? 2511 (+6) од;
  • бойових броньованих машин ? 5167 (+11) од;
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од;
  • РСЗВ – 357 (+2) од;
  • засоби ППО ? 183 (+0) од;
  • літаків – 268 (+0) од;
  • гелікоптерів – 240 (+6) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33);
  • крилаті ракети ? 316 (+0);
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од;
  • спеціальна техніка ? 140 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.


Марія Швець, Апостроф





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