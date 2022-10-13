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2022-10-13
Мінус 33 безпілотники та 420 окупантів за добу: зведення по втратам ворога
Уже 232 дні Україна виборює своє право на незалежність та жене геть окупантів з рідної землі – всього за добу було ліквідовано 420 рашистів, інформує
Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
- танків ? 2511 (+6) од;
- бойових броньованих машин ? 5167 (+11) од;
- артилерійських систем – 1556 (+17) од;
- РСЗВ – 357 (+2) од;
- засоби ППО ? 183 (+0) од;
- літаків – 268 (+0) од;
- гелікоптерів – 240 (+6) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33);
- крилаті ракети ? 316 (+0);
- кораблі /катери ? 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од;
- спеціальна техніка ? 140 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Марія Швець, Апостроф