Президентка Єврокомісії назвала ракетний терор рф злочином проти людства та запевнила у підтримці України - Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко дистанційно взяв участь у зустрічі мерів - учасників асоціації Eurocities з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії назвала дії росії злочином проти людства та запевнила у подальшій підтримці України.

Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook, інформує Апостроф.

"Сьогодні в форматі онлайн взяв участь у зустрічі мерів - учасників асоціації Eurocities з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Мери європейських міст зустрічалися в Брюсселі. Перш за все, поінформував учасників заходу про наслідки ракетних ударів по центру Києва та інфраструктурі міста, що російські терористи завдали 10 жовтня. Наголосив, що така масована атака на столицю - ще одне свідчення того, що росія прагне знищити критичну інфраструктуру, залякати українців, чинить геноцид українського народу", - повідомив Віталій Кличко.

Він подякував партнерам за підтримку та підкреслив, що Україна потребує більшої допомоги. Насамперед збільшення поставок сучасної зброї, обсягів економічної та фінансової допомоги, ще більш суворих санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії запевнила, що європейські партнери усвідомлюють: Україна веде сьогодні битву за вільну Європу, битву за демократію.

"Ми вдячні вам за те, що ви робите і будемо підтримувати вас усіма можливими засобами. Ми розуміємо, що маємо максимально об'єднувати зусилля. Бо це - атаки, на які не можна заплющувати очі. Те, що робить росія - це злочин проти людства. Ми не зможемо компенсувати втрат українського народу, але допомагатимемо в цій битві, розуміючи, яку високу ціну платить Україна", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона повідомила, що 25 жовтня в Берліні відбудеться велика конференція, нам яку зберуться експерти з усього світу для обговорення питання відбудови України.


Іван Троянов, Апостроф





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