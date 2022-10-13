Bloomberg: Ракетний терор Путіна проти України вже провалюється

Американський адмірал вказує на урок, який Москві теж слід засвоїти: не можна перемогти у війні без контролю над територією, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Ракетний терор Путіна проти України вже провалюється
© Віталій Кім/Facebook

Російська війна проти України змінюється швидко. І зазнаючи невдач на суходолі, Владімір Путін шукає спосіб відповісти асиметрично. Вочевидь, він розгорнув те, що можна фактично назвати кампанією терору, бомбардуючи мирних українців.

Так само, як і удари ракет V2 нацистської Німеччини по британських містах в часи Другої світової війни, ці російські обстріли тактично нічого не досягнуть. Натомість вони лише посилять і без того надзвичайну злість і рішучість українців, а також переконають США і Європу пришвидшити поставки зброї. Про це в статті для Bloomberg пише колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. Він допускає, що Київ може отримати деякі види озброєння, які раніше не передавали, щоб уникнути ескалації між Росією і альянсом.

«Я командував головною повітряною кампанією в Лівії у 2011 році, операцією « Unified Protector». Місія, яку НАТО отримав від Ради безпеки ООН, полягала в створенні закритої для літаків зони, щоб диктатор Муаммар Каддафі не використовував свої повітряні і сухопутні сили для вбивства політичних опонентів. Ми виконали понад 25 тисяч вильотів, скинули майже 10 тисяч одиниць високоточних боєприпасів і закрили небо над Лівією. Але, зрештою, щоб повалити режим Каддафі, повстанцям довелося створити ефективні сухопутні сили, що вони, зрештою і зробили», - пише Ставрідіс.

Він зізнається, що в ті часи усвідомив нездатність повітряних сил захоплювати і утримувати територію, навіть за умови наявності значної переваги. Путіну доведеться зробити таке ж відкриття.


Лесь Димань, ZN.ua





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