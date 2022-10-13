Херсонський гауляйтер фактично просить Росію депортувати українців

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо просить Росію допомогти вивезти українців з окупованої частини Херсонської області, що фактично дорівнює депортації. Сальдо вважає, нібито ЗСУ можуть мститися за псевдореферендуми. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край - наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати", - пише Сальдо.

Він зазначив, що найбільша небезпека зараз нібито загрожує українцям, які живуть в самому Херсоні. Їх сімей потрібно вивезти в РФ для "відпочинку та навчання".

Очевидно, що лякає колаборантів не помста ЗСУ, які ніколи не стріляють по мирному населенню, а те, що наші воїни вже скоро можуть звільнити й Херсон, і область.