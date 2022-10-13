"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив втрату одного літака СУ-24М.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу нібито одразу двох військових українських літаків у Полтавській області.

Про долю пілотів не повідомлялося, але було відомо, що громадянське населення не постраждало.

«Уламки літака розлетілися по полю між селами Михайлики та Жоржівка. Внаслідок падіння стався потужний вибух, який чули мешканці багатьох населених пунктів громади. Уламки літака обійшли навколишні села. Тому ніхто з місцевих жителів не постраждав», - повідомляв телеграм-канал Шишаччина, публікуючи також кадри з місця аварії одного з літаків.

Наразі з'явилися подробиці катастрофи.

Так, за словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдав ударів по окупантам.

Після виконання бойового завдання літак був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів і зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися, але один із них не вижив.

"Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя", - сказав Юрій Ігнат.

Як повідомлялося раніше, аварія літаків на Полтавщині сталася 11 і 12 жовтня в Шишацькій громаді.

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали наші літаки саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментує ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо на них інформацію", - заявив Лунін.

Підкреслимо, що про другий літак у Повітряних силах поки що нічого не повідомили.