Чим гірша освіта та менше грошей, тим більше людина може сумувати за СРСР – дослідження

Найбільше за СРСР в Україні сумують люди з відносно гіршою освітою та низькою фінансовою забезпеченістю, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва із соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 12 серпня серед 2024 респондентів на всій території України, окрім регіонів, які окуповані або в яких ведуться активні бойові дії.

«Громадяни, які мають вищий дохід та кращу освіту, більш прихильні до розпаду СРСР, порівняно з громадянами, які мають нижчі доходи та гіршу освіту. Наприклад, респонденти з вищою освітою на 11% частіше позитивно відгукувалися про розпад Радянського Союзу, ніж опитані з загальною середньою освітою. Аналогічно фінансово забезпечені громадяни частіше позитивно оцінюють розпад СРСР, ніж незаможні», - пояснюють соціологи.

Загалом розпад Радянського Союзу позитивно оцінюють 67% опитаних громадян. Частка тих, хто негативно ставиться до розпаду СРСР, становить 16% і приблизно дорівнює частці тих, хто не визначився зі своїм ставленням до цієї історичної події (17%).