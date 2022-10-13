Путін вже програв, але що він робитиме далі? Politico про можливі сценарії розвитку подій
Росія може продовжити звірства проти українців, активізувати диверсії в Європі та розігрувати схеми з затягуванням часу, інформує
Владімір Путін, який програв, вдається до все більш отруйних схем, змушуючи західні столиці розігрувати його вбивчі сценарії. Він тероризує українців у тилових містах, його підозрюють у вчиненні диверсій на газопроводах до Європи і, що найжахливіше, він погрожує ядерною війною. Це все лише за кілька тижнів.
Західні лідери зараз намагаються передбачити, що він може зробити далі. Вони, як пише
«Російські сили зазнають поразки на полі бою, – сказав командувач армією США в Європі Бен Ходжес, – Українці досягли незворотного імпульсу».