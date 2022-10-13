Путін вже програв, але що він робитиме далі? Politico про можливі сценарії розвитку подій

Владімір Путін, який програв, вдається до все більш отруйних схем, змушуючи західні столиці розігрувати його вбивчі сценарії. Він тероризує українців у тилових містах, його підозрюють у вчиненні диверсій на газопроводах до Європи і, що найжахливіше, він погрожує ядерною війною. Це все лише за кілька тижнів.

Західні лідери зараз намагаються передбачити, що він може зробити далі. Вони, як пише Politico , побоюються ще страшніших версій того, що вже сталося: терористичні кампанії з метою знищення українських енергетичних об’єктів напередодні зими; більше руйнування інфраструктури, що живить європейське суспільство; більше ядерного брязкання. Мета полягає в тому, щоб вичерпати терпіння та ресурси Заходу в надії розпалити розриви на Заході перед поразкою на полі бою.