Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде?

Президент Франції обіцяє чергові САУ Caesar, радари та системи ППО, інформує ZN.ua.

Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде?
© Офіс президента

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну радари та системи протиповітряної оборони, зокрема, щоб допомогти Україні протидіяти атакам безпілотників і ракет, а також САУ Caesar. Таку заяву у середу на французькому телебаченні зробив президент Франції Еммануель Макрон, підтвердивши це потім у своєму Twitter.

«Гармати “Цезар” для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український опір і посилюватимемо нашу військову допомогу», – написав Макрон.

Des canons Caesar pour mener la contre-offensive, des radars, des syst?mes et des missiles pour prot?ger des attaques a?riennes, des v?hicules blind?s, de la formation : nous allons continuer ? soutenir la r?sistance ukrainienne et intensifier notre aide militaire. pic.twitter.com/XLn3dPIZfJ

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2022

Ні у своєму дописі у Twitter, в інтерв'ю телеканалу France 2, Макрон не надав подробиць щодо того, який тип зенітних ракет або скільки їх буде поставлено. Також немає інформацію про те, скільки буде САУ Caesar та скільки систем ППО.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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