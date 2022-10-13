Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде?

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну радари та системи протиповітряної оборони, зокрема, щоб допомогти Україні протидіяти атакам безпілотників і ракет, а також САУ Caesar. Таку заяву у середу на французькому телебаченні зробив президент Франції Еммануель Макрон, підтвердивши це потім у своєму Twitter .

«Гармати “Цезар” для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український опір і посилюватимемо нашу військову допомогу», – написав Макрон.

Des canons Caesar pour mener la contre-offensive, des radars, des syst?mes et des missiles pour prot?ger des attaques a?riennes, des v?hicules blind?s, de la formation : nous allons continuer ? soutenir la r?sistance ukrainienne et intensifier notre aide militaire. pic.twitter.com/XLn3dPIZfJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2022