Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляють

Українці, які мають інвалідність, отримують відстрочку від мобілізації. Проте їм обмежили виїзд за кордон. У Державній прикордонній службі розповіли, за яких умов особи з інвалідністю наразі можуть залишати територію України.

Виїзд заборонено тим, чиї документи, що підтверджують інвалідність, були видані за кордоном. Лише офіційно підтверджена інвалідність в Україні дає право на виїзд. Йдеться про інвалідів І та ІІ групи.

Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі громадяни стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності одного із документів:

довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, що підтверджує цей статус;

пенсійного посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше стало відомо, чи можуть перетинати кордон "зняті з військового обліку" громадяни.