Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляють

Українці, які мають інвалідність, отримують відстрочку від мобілізації. Проте їм обмежили виїзд за кордон. У Державній прикордонній службі розповіли, за яких умов особи з інвалідністю наразі можуть залишати територію України.

В Україні перестали випускати за кордон чоловіків з інвалідністю: у чому причина відмови

Виїзд заборонено тим, чиї документи, що підтверджують інвалідність, були видані за кордоном. Лише офіційно підтверджена інвалідність в Україні дає право на виїзд. Йдеться про інвалідів І та ІІ групи.

Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. Якщо такі громадяни стають військовослужбовцями, вони не підлягають виїзду за кордон на загальних засадах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

В Україні перестали випускати за кордон чоловіків з інвалідністю: у чому причина відмови

Особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності одного із документів:

  • довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о);
  • посвідчення, що підтверджує цей статус;
  • пенсійного посвідчення;
  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;
  • довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше стало відомо, чи можуть перетинати кордон "зняті з військового обліку" громадяни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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