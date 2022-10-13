П’ятнадцять країн ЄС домовились про нову спільну систему ППО — Spiegel

П’ятнадцять європейських країн розпочали роботу над розробкою спільної європейської системи протиповітряної оборони, ініційованою канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як пише Spiegel , ідея спільної європейської системи ППО від балістичних ракет набуває популярності, а декларацію про наміри європейських держав, які хочуть брати участь у системі захисту від балістичних ракет та інших повітряних загроз, планують підписати на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

За даними видання, до проєкту окрім Німеччини планують долучитись Британія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Словенія та Нідерланди.

Це повинно допомогти «усунути існуючі прогалини в поточному захисному щиті для Європи», який має недоліки, наприклад, у сфері балістичних ракет, які працюють на великих висотах.

У програмній промові в Празі в серпні Шольц оголосив, що хоче побудувати нову систему ППО разом з європейськими сусідами. Нова система стосується як захисту від балістичних ракет, так і захисту так званої близької відстані, наприклад, від атак безпілотників. Для цього, ймовірно, закуплять ізраїльську систему "Стріла".

У планах Німеччини та союзників поєднати кілька систем «Стріла» і таким чином значно збільшити захисний щит. У деяких країнах, ймовірно, розмістять лише ракетні батареї системи, які сповіщають про ракети, що налітають.

«Можна було передбачити, що спільним проектом зацікавляться багато країн Східної Європи. Однак Польща, наприклад, не хоче приєднуватися до проекту і будувати власну систему ППО. Франція також мало зацікавлена в спільному проекті. Як ядерна держава, Париж традиційно більше покладається на стримуючий ефект власного ядерного арсеналу, ніж на звичайні системи ППО», - пише видання.