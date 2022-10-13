На Харківщині двоє дорожніх робітників підірвались на мінах — голова ОВА

В області залишається дуже високою мінна небезпека.

На Харківщині двоє дорожніх робітників підірвались на мінах — голова ОВА
© В'ячеслав Чаус/Telegram

На Харківщині двоє дорожніх робітників підірвались на мінах. Вони загинули. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області. Зокрема, за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

Однак в області залишається дуже високою мінна небезпека.

«Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року», - повідомив Синєгубов.

Також, за його словами, в Ізюмському районі отримали поранення 62-річний та 55-річний чоловіки, наступивши на міну.

Голова ОВА закликав людей бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, а також не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування.

Крім того, протягом минулої доби війська РФ продовжували терор мирного населення Харківщини. Загарбники обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з Росією та лінії зіткнення, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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