"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі

Рішення Лукашенка про формування спільного угруповання військ ґрунтується на договорі так званої Союзної держави, молі Білорусі загрожують Україна, Польща, Литва, але це лише легенда, щоб запровадити російські війська на територію Білорусі.

Про це розповів білоруський опозиційний політик, представник перехідного кабінету опозиції Павло Латушко.

«Нам було відомо, що планується формування великого угруповання військ РФ на території Білорусі. Наші джерела говорять про кількість до 120 000 осіб, не миттєво, а до кінця лютого 2023 року», - заявив Латушко.

Опозиціонер упевнений, що наступним етапом після прибуття до Білорусі російських військових буде мобілізація.

«Хоч Лукашенко не допускає цього слова. За нашими відомостями, військкомати вже складають списки, розіслані запити щодо військовозобов'язаних на держпідприємства, медустанови. Лукашенко називатиме це "термінові збори", а не мобілізація», - розповів Латушко.

Опозиційний політик зазначає, що першою метою цих дій є створення для України загрози повторного наступу з півночі. Друга – здійснення цього наступу.

Наразі триває здійснення першої фази, створення загрози для України, щоб сконцентрувати ЗСУ вздовж кордону з Білоруссю.