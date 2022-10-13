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2022-10-13
У Миколаєві зруйновано рятувальну човникову станцію
Один із співробітників загинув під завалами.
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram
Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву в місті зруйновано рятувальну човникову станцію, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкєвіч.
«Ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована», - повідомив він.
Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на місці удару під час пошуково-рятувальної операції виявили тіло співробітника.
«Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер», -
Ірина Знась, ZN.ua