У Миколаєві зруйновано рятувальну човникову станцію

Один із співробітників загинув під завалами.

У Миколаєві зруйновано рятувальну човникову станцію
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву в місті зруйновано рятувальну човникову станцію, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкєвіч.

«Ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована», - повідомив він.

Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на місці удару під час пошуково-рятувальної операції виявили тіло співробітника.

«Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер», - написав керівник ОВА.


Ірина Знась, ZN.ua





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