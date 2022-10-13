У Миколаєві зруйновано рятувальну човникову станцію

Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву в місті зруйновано рятувальну човникову станцію, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкєвіч.

«Ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована», - повідомив він.

Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на місці удару під час пошуково-рятувальної операції виявили тіло співробітника.