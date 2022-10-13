Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Туди увійдуть зимове спорядження, бронемашини, зброя, тепловізори та дрони, інформує ZN.ua.

Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні
© Сайт президента України

Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який включатиме зимове спорядження, бронемашини, зброю, дрони та тепловізори. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литва продовжує підтримку України! Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120-міліметрові міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, дрони та ін. Ми не зупинимося!», – написав Арвідас Анушаускас.

?? continues its support to ??!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of ??, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!

— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) October 12, 2022


Юлія Лавришин, ZN.ua





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