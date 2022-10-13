Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який включатиме зимове спорядження, бронемашини, зброю, дрони та тепловізори. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литва продовжує підтримку України! Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120-міліметрові міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, дрони та ін. Ми не зупинимося!», – написав Арвідас Анушаускас.